Пассажиры сняли на видео «автобус-аквариум»

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-12T11:08:46+03:00

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Чего только не увидишь в Петербурге. И мосты разводные и каналы вместо улиц и даже «автобус-аквариум». Уникальное транспортное средство сняли на видео пассажиры, оказавшиеся внутри самой машины.

- В Петербургских автобусах вместо кондиционеров внедрили внутриоконное акваохлаждение. Зрелищно, - сообщают в соцсетях очевидцы, заснявшие «и новацию» на камеру мобильного телефона.

В Петербурге заметили "автобус-аквариум". Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Конечно, на самом деле вода между стеклами стеклопакета оказалась залита не специально. Скорее всего, это произошло из-за дождей, которые идут в Петербурге в последнее время. Другой вопрос, почему такой автобус выпустили на линию. Впрочем, возможно сами механики не знают, как откачать жидкость.

А петербуржцы пока упражняются в остроумии, сравнивая автобус с аквариумом.

- А чего рыбок-то не запустили?- юморят горожане.

Неизвестно, сколько еще в таком состоянии будет находиться автобус, но если есть желание увидеть зрелище воочию, то надо ехать на юг Петербурга - маршрут проходит где-то по улице Пограничника Гарькавого.

ИСТОЧНИК KP.RU