Семак рассказал о готовности «Зенита» перед первым матчем нового чемпионата России
Уже сегодня, 12 июля в России стартует новый футбольный чемпионат страны. Правда действующий чемпион - петербургский «Зенит» сыграет матч первого тура лишь в воскресенье. Как команда готова с поединку с новичком Премьер-лиги «Тамбовом», рассказал наставник сине-бело-голубых Сергей Семак.
- Мы не в оптимальной форме, у нас была короткая предсезонка. Через несколько туров выйдем на необходимый уровень. Что касается матча, то играть умеют абсолютно все. Просто не будет, проходных матчей нет, - приводит слова главного тренера пресс-служба «Зенита».
Что касается новичков команды - Барриоса, Дугласа и Сутормина, то все они будут готовиться к матчу в общей группе и вполне возможно сыграют с «Тамбовом». Из травмированных в «Зените» только Эльмир Набиуллин, но его восстановление займет долгое время и Олег Шатов, который уже на следующей неделе покинет клубный лазарет.
Напомним, что игра первого тура Российской Премьер-лиги «Зенит»-«Тамбов» пройдет 14 июля на «Газпром Арене». Начало в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU