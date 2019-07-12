2019-07-12T13:37:43+03:00
Спорт

Семак рассказал о готовности «Зенита» перед первым матчем нового чемпионата России

Игра с новичком Премьер-лиги «Тамбовом» состоится уже в это воскресенье
Петр КИБЕР
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Сергей Семак уверен, что матч с "Тамбовом" легким не будет.Сергей Семак уверен, что матч с "Тамбовом" легким не будет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже сегодня, 12 июля в России стартует новый футбольный чемпионат страны. Правда действующий чемпион - петербургский «Зенит» сыграет матч первого тура лишь в воскресенье. Как команда готова с поединку с новичком Премьер-лиги «Тамбовом», рассказал наставник сине-бело-голубых Сергей Семак.

- Мы не в оптимальной форме, у нас была короткая предсезонка. Через несколько туров выйдем на необходимый уровень. Что касается матча, то играть умеют абсолютно все. Просто не будет, проходных матчей нет, - приводит слова главного тренера пресс-служба «Зенита».

Что касается новичков команды - Барриоса, Дугласа и Сутормина, то все они будут готовиться к матчу в общей группе и вполне возможно сыграют с «Тамбовом». Из травмированных в «Зените» только Эльмир Набиуллин, но его восстановление займет долгое время и Олег Шатов, который уже на следующей неделе покинет клубный лазарет.

Напомним, что игра первого тура Российской Премьер-лиги «Зенит»-«Тамбов» пройдет 14 июля на «Газпром Арене». Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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