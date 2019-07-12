СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-12T14:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Про то, что построивший Петербург царь Петр прорубил окно в Европу, знает каждый школьник (ну или знал, до введения ЕГЭ). Монументы и изваяния, показывающие то самое окно, известны во множестве. А теперь в Северной столице будет еще и форточка.

- В Кронштадте появилась «Форточка в Европу». Арт-объект установлен в форте «Великий князь Константин» и символизирует связь России и Европы, - сообщают организаторы фестиваля современного искусства «Впередсмотрящий».

Сам фестиваль, в котором примут участие порядка 30 современных российских художников, пройдет на острове Котлин 13 и 14 июля. Кроме презентации «форточки», в Кронштадте представят еще 15 арт-объектов, созданных специально для форта «Константин» и отражающих историю и суть этого места.

Кроме этого для гостей фестваля будут играть приглашенные ди-джеи, экскурсоводы расскажут и покажут форт «Константин», а подкрепиться бургерами и кофе можно будет в фуд-траках.

ИСТОЧНИК KP.RU