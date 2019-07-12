2019-07-12T14:54:30+03:00
Общество

«Враг не пройдет»: Знаменитую дверь с решеткой из ИКМО «Красненькая речка» выставили на продажу

Вырученные деньги планируется отдать в приют для животных
Лилия КОЗЛОВА
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Бронированную дверь из ИКМО "Красненькая речка" в Петербурге продают за 33 тысячи рублей / Фото: АвитоБронированную дверь из ИКМО "Красненькая речка" в Петербурге продают за 33 тысячи рублей / Фото: Авито
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Тяжелая бронированная дверь с маленьким окошечком и решеткой на ней из ИКМО «Красненькая речка» Петербурга выставлена на продажу. Свою недобрую славу она получила на фоне выборов муниципальных депутатов. Месяц назад фото с дверью, похожей на ту, что используют в СИЗО, облетело интернет и вызвало немало обсуждений и возмущений. В итоге муниципалы решили расстаться со своей «гарантией безопасности и спокойствия». Объявление о продаже появилось в сети 11 июля.

- Та самая легендарная дверь ИКМО «Красненькая речка». Как заметил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский: «Враг не пройдет, да и другу несладко придется», - говорится в тексте объявления на Avito.

Приобрести бронированную дверь с решеткой предлагается за 33 тысячи рублей с самовывозом из ИКМО. Продавцы обещают, что все вырученные деньги направят в приют для животных.

- Большего позора не придумать, - возмутился депутат Виталий Милонов, увидев фотографию знаменитой двери.

В целом подготовка к муниципальным выборам в Петербурге проходит не спокойно. Ранее член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что это окно с решеткой в двери унижает как кандидатов, так и человеческое достоинство, так как имеет тюремный лейтмотив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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