2019-07-12T15:25:38+03:00
Происшествия

Романтичный автослесарь украл иномарку клиента, чтобы подарить авто своей невесте

Теперь ремонтнику грозит до шести лет тюрьмы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Чтобы порадовать девушку, автослесарь угнал чужую иномарку и подарил авто возлюбленной.Чтобы порадовать девушку, автослесарь угнал чужую иномарку и подарил авто возлюбленной.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего автослесаря, который очень хотел порадовать свою девушку. Для этого мужчина даже пошел на преступление, которое может стоить ему нескольких лет жизни, проведенных в тюрьме.

- По версии следствия в марте 2019 года клиент автосервиса, в котором работал обвиняемый, пригнал свой «Ниссан» на ремонт. Воспользовавшись тем, что ключи остались у него, автослесарь угнал машину и поехал дарить ее своей невесте, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Но блестящий план провалился. Вскоре пропажа иномарки обнаружилась, а вычислить кто ее кто ее угнал, было уже делом техники. Вскоре мужчину задержали, а машину а нашли.

Уже в ходе следствия влюбленный слесарь полностью признал вину и раскаялся, но делу все равно дали ход. Теперь степень наказания для петербуржца определит суд.

Единственное, что остается неизвестным - как на произошедшее отреагировала сама девушка и что будет дальше с отношениями влюбленной пары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные спасли троих человек из горящей квартиры на Васильевском острове
В Петербурге заложили противоминный корабль «Анатолий Шлемов»
У дома живодера из Янино нашли коробку с мертвым котом
Из «Пулково» появятся дешевые прямые рейсы в Лондон
В Янино пьяный мужчина до крови затаскал по асфальту привязанную к мопеду собаку
В Ленинградском зоопарке родился детеныш черного макака
Стало известно, как будет выглядеть комплекс ГТО в парке 300-летия
«Враг не пройдет»: Знаменитую дверь с решеткой из ИКМО «Красненькая речка» выставили на продажу
В Кронштадте появилась «Форточка в Европу»
За полгода на Октябрьской железной дороге погибли 63 человека
Семак рассказал о готовности «Зенита» перед первым матчем нового чемпионата России
В детском лагере под Петербургом подростки развращали 7-летнего мальчика
Крестные ходы могут приравнять к митингам и демонстрациям
Пассажиры сняли на видео «автобус-аквариум»
В Калининском районе мать искусала 8-летнюю дочку
В Петербурге преступники проломили пол ювелирного салона и вынесли все драгоценности
По пути из поселка имени Свердлова в Петербург грузовик смял «Жигули» и улетел в кусты
В Ленобласти нашли тела братьев-близнецов, отравленных неизвестным веществом
Под Псковом в ДТП разбилась семья из Петербурга
Староват уже: «Зенит» предложил Кристиану Нобоа перейти в «Сочи»
Прогноз погоды на 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: +15 и кратковременные дожди
Особая дорога, особые знаки: На въезде в Кудрово установили новый указатель
Водитель «Лады» умер при лобовом столкновении с фурой на трассе «Сортавала»
Птица врезалась в самолет, летевший из Петербурга на Корфу
В «Карусели» в Красносельском районе Петербурга произошел пожар
«Культурные выходные»: Дрозденко посоветовал, чем заняться в Ленобласти
В Петербурге умер актер и режиссер Олег Дмитриев