Романтичный автослесарь украл иномарку клиента, чтобы подарить авто своей невесте

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-12T15:25:38+03:00

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Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего автослесаря, который очень хотел порадовать свою девушку. Для этого мужчина даже пошел на преступление, которое может стоить ему нескольких лет жизни, проведенных в тюрьме.

- По версии следствия в марте 2019 года клиент автосервиса, в котором работал обвиняемый, пригнал свой «Ниссан» на ремонт. Воспользовавшись тем, что ключи остались у него, автослесарь угнал машину и поехал дарить ее своей невесте, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Но блестящий план провалился. Вскоре пропажа иномарки обнаружилась, а вычислить кто ее кто ее угнал, было уже делом техники. Вскоре мужчину задержали, а машину а нашли.

Уже в ходе следствия влюбленный слесарь полностью признал вину и раскаялся, но делу все равно дали ход. Теперь степень наказания для петербуржца определит суд.

Единственное, что остается неизвестным - как на произошедшее отреагировала сама девушка и что будет дальше с отношениями влюбленной пары.

ИСТОЧНИК KP.RU