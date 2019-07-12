Стало известно, как будет выглядеть комплекс ГТО в парке 300-летия

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-12T16:07:05+03:00

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Уже в нынешнем году в парке 300-летия Санкт-Петербурга, что в Примрском районе города, появится новый спортивный объект. Рядом с торгово-развлекательным центром «Питерлэнд» у Яхтенного моста будет построен комплекс для сдачи норм ГТО. Рабочие уже огородили площадку забором и начали завозить технику.

- Это открытое пространство с просторной береговой линией, которая примыкает к парку 300-летия. При этом беговые дорожки для сдачи норм ГТО спроектированы так, чтобы объединить их с существующими дорожками парка, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по благоустройству.

Кроме беговых дорожек на 60 и 100 метров в комплексе появятся: площадка с турниками, место для прыжков в длину и тир. Также обещают поле для футбола, регби и возможность проведения легкоатлетических состязаний.

Стоимость объекта составит 122 миллиона рублей, а сдать его должны до 31 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU