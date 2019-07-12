В Ленинградском зоопарке родился детеныш черного макака

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-12T16:35:54+03:00

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Ленинградский зоопарк Петербурга объявил конкурс на лучшее имя для детеныша черного макака. Новый жилец появился на свет еще в начале мая 2019 года и все время находился рядом с мамой и папой, прячась за их спину. Поэтому только недавно сотрудники зоопарка наконец-то смогли узнать пол зверенка.

- 3 мая у черных макак Черри и Жоржа родился малыш. Первое время он проводит в тесном контакте с мамой, цепко ухватившись за шерстку. Совсем недавно маленький макак сделал первые самостоятельные шаги, и мы узнали, что перед нами девочка, - сообщили в Ленинградском зоопарке.

Только недавно стало известно, что это маленькая девочка / Фото: Ленинградский зоопарк

Сейчас маленькой ушастой девочке нужно имя. По традиции зоопарк предлагает сделать это жителям Петербурга. Свои интересные варианты горожане могут написать на листочке и опустить в специальный ящик, размещенный рядом с вольером счастливого семейства.

Конкурс продлится до 30 июля, а 1 августа Ленинградский зоопарк объявит победителя, который получит памятные подарки. А девочка-макака обретет имя.

Ленинградский зоопарк часто устраивает разные конкурсы: предлагает выбрать имена для новорожденных зверят или поделиться фотографиями своих смешных питомцев, а также рассказывает о новых "семейных парах".

ИСТОЧНИК KP.RU