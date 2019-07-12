У дома живодера из Янино нашли коробку с мертвым котом

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-12T17:34:51+03:00

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История с пьяным мужчиной, который привязал хаски к мопеду и таскал животное по улицам Янино в Ленобласти, до тех пор, пока у собаки не начали кровоточить лапы, в пятницу, 12 июля, повергла в шок не только жителей поселка, но и Петербурга. Однако, возможно, издевательством над псом дело не закончилось. Возле дома того самого мужчины нашли коробку с окровавленным трупом кота.

Возле дома живодера из Янино в Ленобласти нашли мертвого кота .

Как сообщают «Невские Новости», в доме у мужчины содержится целый зверинец: четыре собаки породы хаски, куры, кошка и енот. Имеет ли какое-то отношение мертвый кот к этому гражданину, не известно. Правоохранительные органы уже начали проверку в связи с инцидентом с собакой и, возможно, выяснят, в каких условиях содержатся остальные животные.

Напомним, что изувера из Янино чуть было не линчевали местные жители, когда увидели, как он «катает» по асфальту хаски. Неравнодушные люди перегородили дорогу мужчине на мопеде, забрали собаку, а скутер живодера при задержании «случайно» сгорел дотла.

ИСТОЧНИК KP.RU