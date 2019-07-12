2019-07-12T18:03:50+03:00
Общество

В Петербурге заложили противоминный корабль «Анатолий Шлемов»

Новый тральщик создадут на Средне-Невском судостроительном заводе
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге заложили новый противоминный корабль «Анатолий Шлемов» / Фото: Администрация ПетербургаВ Петербурге заложили новый противоминный корабль «Анатолий Шлемов» / Фото: Администрация Петербурга
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На Средне-Невском судостроительном заводе Петербурга в пятницу, 12 июля, состоялась закладка противоминного корабля «Анатолий Шлемов». Мероприятие прошло в торжественном формате, так как совпало с днями работы IX Международного военно-морского салона.

- Сегодня мы закладываем новый корабль, и очень ценно, что он получил имя Анатолия Шлемова – представителя ленинградской-петербургской династии кораблестроителей, - отметил присутствовавший на мероприятии врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Новый тральщик станет самым современным кораблем российского военного флота. Это уже седьмой противоминный корабль проекта 12700 «Александрит». Ввести в стой его планируется до 2021 года. Корабли проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, при этом они обладают очень высокой маневренностью.

Военно-морской салон - одна из ведущих мировых площадок для демонстрации высоких технологий морской отрасли. В среду, 10 июля, Невское проектно-конструкторское бюро представило свою новейшую разработку – атомный авианосец проекта 11430Э с запоминающимся названием «Ламантин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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