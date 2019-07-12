Пожарные спасли троих человек из горящей квартиры на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-12T18:24:03+03:00

В Петербурге пожарные спасли трех человек из горящей квартиры Фото: Артем КИЛЬКИН

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Днем в пятницу, 12 июля, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар. Во время возгорания в квартире на улице Кораблестроителей находились люди. Самостоятельно они не смогли выбраться из огненной ловушки. На помощь им пришли спасатели МЧС.

- Около четырех часов дня на телефон экстренной службы поступило сообщение о пожаре в доме 39, корпус 1, на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе, - сообщили в МЧС Петербурга.

Прибывшие на место спасатели увидели, что горит трехкомнатная квартира. Огонь успел охватить 10 квадратных метров в 18 метровой комнате. Пожарные незамедлительно начали разворачивать шланги и подавать воду, чтобы потушить огонь.

Также в момент возгорания в квартире находились три человека. Все остались целы и невредимы, так как спасатели вовремя вывели их из опасной зоны.

Напомним, что в начале июля ночью разгорелся пожар в одном из домов Адмиралтейского района. Спасаясь от огня, на балкон выбежала обнаженная девушка. Чтобы забрать ее из опасной зоны, пожарным пришлось забираться по лестнице. Девушку спасли, но, к сожалению, в том пожаре погиб пожилой мужчина.

Пожарные спасли голую девушку из горящей квартиры в центре Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU