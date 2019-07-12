2019-07-12T18:59:08+03:00
Общество

На развязке КАД с Ораниенбаумским проспектом полностью перекроют съезд

Дорога будет закрыта в течение трех дней
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на три дня перекроют съезд на КАДВ Петербурге на три дня перекроют съезд на КАДФото: Артем КИЛЬКИН
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На три дня в связи с ремонтом дороги полностью закроют съезд на развязке Кольцевой автодороги (КАД) с Ораниенбаумским проспектом. Как стало известно в пятницу, 12 июля, на проблемном участке будут проводить работы по устранению колейности асфальтового покрытия. Поэтому, автомобилистам Петербурга, которые часто пользуются этим съездом, придется заранее продумывать свои маршруты.

- С 13 по 15 июля 2019 года будет полностью перекрыт для транспорта съезд по направлению из города Ломоносов, с Ораниенбаумского проспекта на внутреннее кольцо КАД, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Для того чтобы как можно быстрее отремонтировать участок дороги, работы будут вестись круглосуточно. Однако сроки завершения могут поменяться из-за погодных условий.

Напомним, что на выходных в центре Петербурга могут образоваться пробки. Дворцовую набережную перекрыли с 11 по 14 июля для того, чтобы заменить пришедший в негодность асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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