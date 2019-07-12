2019-07-12T19:30:07+03:00
Общество

Умники и умницы: В Петербурге растет количество 100-балльных результатов по ЕГЭ-2019

Максимальное количество баллов набрали 563 человека
Лилия КОЗЛОВА
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Количество петербургских стобалльников по ЕГЭ-2019 продолжает растиКоличество петербургских стобалльников по ЕГЭ-2019 продолжает растиФото: Артем КИЛЬКИН
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По итогам проверки экзаменационных работ, написанных петербургскими выпускниками в резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ-2019, увеличилось количество 100-балльных результатов. С 17 июня по 1 июля прошел резервный этап сдачи, по итогам которого еще 15 работ получили высшую оценку.

- Общее количество 100-бальных результатов, полученных в ходе государственной итоговой аттестации 2019 года, составило 563. Кроме того, по итогам проверки работ выпускников прошлых лет увеличилось количество дважды стобалльников – ребят, которые смогли написать сразу две работы на 100 балов. Выдающегося успеха смогли достичь 48 выпускников, - рассказали в комитете по образованию Петербурга.

Надо отметить, что в этом году петербургские выпускники установили сразу несколько рекордов, превзойдя показатели ЕГЭ 2018 года. Так, в прошлом году только 423 работы набрали 100 баллов. Среди них только 17 выпускников сдали экзамены на максимальный результат по двум предметам.

А в 2019 году петербургские выпускники приятно удивили. Так, один умный юноша набрал по 100 баллов сразу на трех экзаменах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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