2019-07-12T20:08:36+03:00
Происшествия

На таможне в «Пулково» задержали радиоактивные часы

Уровень излучения от циферблата превышал естественный фон Петербурга в 100 раз
Лилия КОЗЛОВА
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В аэропорту Пулково у иностранца изъяли радиоактивные часы / Фото: Комитет по природопользованиюВ аэропорту Пулково у иностранца изъяли радиоактивные часы / Фото: Комитет по природопользованию
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В аэропорту Пулково таможенники задержали опасные часы, которые излучали радиацию. Иностранный гражданин пытался вывезти из Петербурга аксессуар в четверг, 11 июля, однако во время проверки оказалось, что вещь немедленно подлежит уничтожению.

- Авиационные часы марки АЧС-1, выпущенные предположительно в 40-50 годах прошлого века на Челябинском часовом заводе «Молния» по швейцарскому образцу, изъяты и переданы на временное контролируемое хранение. После они будут утилизированы, - сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.

Во время проверки оказалось, что уровень радиации у поверхности циферблата превышал естественный фон Петербурга примерно в 100 раз – 1600 мкр/ч. Специалисты пояснили, что причины повышенных показателей - соли радия-226, входящие в светосостав постоянного действия покрытия циферблата и стрелок часов. Дело в том, что такие «светящиеся» краски широко использовались чаще всего в сборке военных часов с 1910 по 1960 года.

За текущее лето это уже не первый случай, когда в Пулково находят опасные вещи. Пугающую радиоактивную посылку с армейскими часами задержали 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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