2019-07-12T20:17:18+03:00
Спорт

Россия разгромила Францию в матче по водному поло

В полуфинале российские спортсменки встретятся с соперницами из Греции
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Сборная России по водному поло среди девушек одержали победу над командой Франции / Фото: Станислав ЛевшинСборная России по водному поло среди девушек одержали победу над командой Франции / Фото: Станислав Левшин
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Рекорд, еще рекорд! По такому графику сборная России на первенстве Европы U-15 в Киришах. В четверг под горячую руку русских девушек попали ватерполистки из Франции. К финальной сирене команда «трехцветных» была разгромлена с двадцатикратным преимуществом - 40:2!

Мячи россиянки забивали на все вкусы и пожелания: в быстрых контратаках и позиционном нападении, при реализации лишнего и со штрафных бросков - большое голевое пиршество, которое привело в восторг переполненные трибуны центр водного спорта ООО «КИНЕФ».

Самыми результативными игроками в составе хозяек стали Дарья Бунакова, забившая 8 голов, и Виктория Гуськова, которая отличилась семь раз!

Сегодня у сборной России – день отдыха, а уже в завтра полуфинал со сборной Греции, которая в четвертьфинале победила Хорватию 18:7.

Во второй полуфинальной паре сыграют сборные Голландии и Испании. Голландки в предыдущем раунде вырвали победу у венгерок 11:10, а испанки вышли победительницами в южном дерби с итальянками - 16:11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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