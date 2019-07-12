2019-07-12T20:47:36+03:00
Общество

В Петербурге появится улица имени Жореса Алферова

Также в честь нобелевского лауреата назовут исследовательский Академический университет РАН
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге увековечат память нобелевского лауреата Жореса АлфероваВ Петербурге увековечат память нобелевского лауреата Жореса АлфероваФото: Тимур ХАНОВ
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В Петербурге собираются увековечить память ученого, лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова. Соответствующий документы за подписью президента России появился на интернет-портале правовой информации.

- Отмечая выдающийся вклад Жоржа Алферова в развитие отечественной и мировой науки, а также учитывая его многолетнюю плодотворную общественную деятельность постановляю учредить начиная с 2020 года 10 персональных стипендий имени лауреата для молодых ученых в области физики и нанотехнологий, - говорится в документе.

Также имя Алферова планируется присвоить Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому академическому университету РАН и одной из улиц города. Кроме того, в память о физике установят мемориальную доску.

С апреля 2019 года бронзовая скульптура Алферова, который скончался 2 марта на 89-м году жизни, встречает студентов петербургского университета РАН. Памятник создан еще при жизни ученого в мастерской Зураба Церетели.

Напомним, что Санкт-Петербургский Национально-исследовательский Академический университет РАН был основан в 2002 году Жоресом Алферовым, который до конца жизни занимал кресло ректора ВУЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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