Полиция Петербурга задержала бандитов, вымогавших деньги за несуществующий долг

СЕГОДНЯ 21:37 2019-07-12T21:37:00+03:00

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В Петербурге полиция пресекла деятельность этнической группировки. В четверг, 11 июля, пятерых ее членов задержали по подозрению в вымогательстве. Мужчины угрожали местному жителю, требуя, чтобы он погасил долг, которого на самом деле не существует. Задержание бандитов проходило при участии МВД, ФСБ и Росгвардии.

- Пять мужчин, в возрасте от 36 до 65 лет, в августе 2018 года в кафе, которое находится в доме 1 по улице Крыленко, стали вымогать у 37-летнего петербуржца деньги. Они требовали 1,1 миллионов рублей в сет погашения несуществующего долго, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Мужчина испугался угроз и, опасаясь за свою жизнь, отдал бандитам свой автомобиль «Ниссан Кашкай» стоимостью 600 тысяч рублей.

После того, как члены группировки были задержаны, по местам жительства у них были проведены обыски. Правоохранители изъяли мобильный телефон, ноутбук, планшет, деньги, боевой пистолет с патронами и автомобиль «Ауди».

Возбуждено уголовное дело, которым займется следственный комитет Петербурга. Правоохранители продолжают расследование и разыскивают возможных соучастников.

ИСТОЧНИК KP.RU