2019-07-12T21:37:00+03:00
Происшествия

Полиция Петербурга задержала бандитов, вымогавших деньги за несуществующий долг

Под подозрение попали пять членов этнической группировки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция Петербурга задержала бандитов, специализирующихся на выбивании несуществующих долговПолиция Петербурга задержала бандитов, специализирующихся на выбивании несуществующих долговФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге полиция пресекла деятельность этнической группировки. В четверг, 11 июля, пятерых ее членов задержали по подозрению в вымогательстве. Мужчины угрожали местному жителю, требуя, чтобы он погасил долг, которого на самом деле не существует. Задержание бандитов проходило при участии МВД, ФСБ и Росгвардии.

- Пять мужчин, в возрасте от 36 до 65 лет, в августе 2018 года в кафе, которое находится в доме 1 по улице Крыленко, стали вымогать у 37-летнего петербуржца деньги. Они требовали 1,1 миллионов рублей в сет погашения несуществующего долго, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Мужчина испугался угроз и, опасаясь за свою жизнь, отдал бандитам свой автомобиль «Ниссан Кашкай» стоимостью 600 тысяч рублей.

После того, как члены группировки были задержаны, по местам жительства у них были проведены обыски. Правоохранители изъяли мобильный телефон, ноутбук, планшет, деньги, боевой пистолет с патронами и автомобиль «Ауди».

Возбуждено уголовное дело, которым займется следственный комитет Петербурга. Правоохранители продолжают расследование и разыскивают возможных соучастников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Станцию метро «Новочеркасская» отремонтируют за 85,5 миллионов рублей
Труп с огнестрельным ранением нашли в кустах возле Смольного
В Петербурге появится улица имени Жореса Алферова
Россия разгромила Францию в матче по водному поло
На таможне в «Пулково» задержали радиоактивные часы
Умники и умницы: В Петербурге растет количество 100-балльных результатов по ЕГЭ-2019
На развязке КАД с Ораниенбаумским проспектом полностью перекроют съезд
Пожарные спасли троих человек из горящей квартиры на Васильевском острове
В Петербурге заложили противоминный корабль «Анатолий Шлемов»
У дома живодера из Янино нашли коробку с мертвым котом
Из «Пулково» появятся дешевые прямые рейсы в Лондон
В Янино пьяный мужчина до крови затаскал по асфальту привязанную к мопеду собаку
В Ленинградском зоопарке родился детеныш черного макака
Стало известно, как будет выглядеть комплекс ГТО в парке 300-летия
Романтичный автослесарь украл иномарку клиента, чтобы подарить авто своей невесте