Станцию метро «Новочеркасская» отремонтируют за 85,5 миллионов рублей

12 Июль 21:51 2019-07-12T21:51:59+03:00

В Петербурге на ремонт станции метро "Новочеркасская" выделят 85.5 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

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Капитальный ремонт станции Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена «Новочеркасская» обойдется в 85,5 миллионов рублей. Работы планируется начать уже в этом году, а завершить под Новый год, 23 декабря 2020 года.

- Капитальный ремонт станции «Новочеркасская»с подплатформенными помещениями в части путевых стен. Начальная (максимальная) цена договора: 85,5 миллионов рублей, - говорится на сайте госзакупок.

Подрядчик, который займется капитальным ремонтом станции подземки, еще не выбран. Его определят до 5 августа 2019 года.

Станцию метро «Новочеркасская», которая до 1992 года носила имя «Красногвардейская», открыли в 1985 году. В том же году вестибюль подземки с таким же названием открыли в Москве.

В начале июля после 11 месяцев ожидания, открылась отремонтированная станция метро «Академическая». Изменился перронный зал, появились новые светодиодные энергосберегающие лампы, обновились пункты досмотра и полиции, а также на станции установили новый эскалатор.

ИСТОЧНИК KP.RU