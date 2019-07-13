2019-07-13T10:50:58+03:00
Происшествия

На Пискаревском проспекте сгорел «Форд», у которого крышкой люка пробило бензобак

Топливо разлилось по дороге и полыхало [видео]
Петр КИБЕР
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На Пискаревском проспекте полыхала иномарка и пролившийся из бака бензин. Фото: vk.com/spb_todayНа Пискаревском проспекте полыхала иномарка и пролившийся из бака бензин. Фото: vk.com/spb_today
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Почти сцену апокалипсиса из голливудских фильмов могли видеть утром субботы десятки жителей Калининского района Петербурга. Около 8 часов утра 13 июля на Пискаревском проспекте полыхала иномарка. Одновременно горело и разлитое по дороге топливо.

- «Форд Мондео» наехал на открытый люк, крышкой пробило бензобак, а машину подкинуло и бросило в отбойник, потом влетел в ограждение и загорелся, - сообщают очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На Пискаревском проспекте в Петербурге сгорел "Форд". У автомобиля крышкой люка пробило бак. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Несмотря на то, что машина, а вместе с ней и разлитый по дороге бензин вспыхнули моментально, водитель практически не пострадал. По счастью, он был в салоне один и успел выпрыгнуть наружу до того, как огонь полностью охватил автомобиль.

По словам свидетелей происшествия, которые оказали мужчине первую помощь, у него лишь небольшие ожоги.

На Пискаревском проспекте сгорела иномарка, у которой крышкой люка пробило бак.Водитель машины не пострадал. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сама иномарка сгорела практически моментально, прибывшие пожарные лишь потушили остов и смыли остатки бензина с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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