На Пискаревском проспекте сгорел «Форд», у которого крышкой люка пробило бензобак
Почти сцену апокалипсиса из голливудских фильмов могли видеть утром субботы десятки жителей Калининского района Петербурга. Около 8 часов утра 13 июля на Пискаревском проспекте полыхала иномарка. Одновременно горело и разлитое по дороге топливо.
- «Форд Мондео» наехал на открытый люк, крышкой пробило бензобак, а машину подкинуло и бросило в отбойник, потом влетел в ограждение и загорелся, - сообщают очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На Пискаревском проспекте в Петербурге сгорел "Форд". У автомобиля крышкой люка пробило бак. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Несмотря на то, что машина, а вместе с ней и разлитый по дороге бензин вспыхнули моментально, водитель практически не пострадал. По счастью, он был в салоне один и успел выпрыгнуть наружу до того, как огонь полностью охватил автомобиль.
По словам свидетелей происшествия, которые оказали мужчине первую помощь, у него лишь небольшие ожоги.
На Пискаревском проспекте сгорела иномарка, у которой крышкой люка пробило бак.Водитель машины не пострадал. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Сама иномарка сгорела практически моментально, прибывшие пожарные лишь потушили остов и смыли остатки бензина с проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU