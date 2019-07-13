2019-07-13T11:33:22+03:00
Происшествия

В Карелии в лобовом ДТП с микроавтобусом погибли двое петербуржцев

Еще девять человек, в том числе подросток и 5-летний ребенок получили ранения
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Карелии в ДТП погибли двое петербуржцев. Фото: vk.com/spb_todayВ Карелии в ДТП погибли двое петербуржцев. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Двое молодых петербуржцев погибли в страшном ДТП, произошедшим в пятницу вечером в Лахденпохском районе Карелии. На 168 километре трассы «Сортавала» лоб в лоб столкнулись «Киа Оптима» и микроавтобус «Рено».

- Водитель «Рено», мужчина 1962 года рождения, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным транспортом, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД республики Карелия.

В результате сильнейшего удара на месте погибли водитель «Киа» - 30-летний житель Санкт-Петербурга и его пассажир. Серьезно пострадали и люди, ехавшие в набитом «под завязку» микроавтобусе.

Кроме водителя - жителя Питкярантского района Карелии, в салоне находились восемь пассажиров, в том числе 17-летний подросток и 5-летний ребенок. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сейчас все обстоятельства аварии выясняют дознаватели ГИБДД. Если виновником смертельного ДТП признают водителя микроавтобуса, то ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере на Смоленке нашли тело оператора одного из петербургских телеканалов
Знаменитый на всю страну: В Петербурге показали трактор «Кировец» нового поколения
На Пискаревском проспекте сгорел «Форд», у которого крышкой люка пробило бензобак
Глава Петербурга объявил выговор трем вице-губернаторам из-за ситуации в Муринском парке
Прогноз погоды на выходные 13 и 14 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Солнце и дожди
Станцию метро «Новочеркасская» отремонтируют за 85,5 миллионов рублей
Полиция Петербурга задержала бандитов, вымогавших деньги за несуществующий долг
Труп с огнестрельным ранением нашли в кустах возле Смольного
В Петербурге появится улица имени Жореса Алферова
Россия разгромила Францию в матче по водному поло
На таможне в «Пулково» задержали радиоактивные часы
Умники и умницы: В Петербурге растет количество 100-балльных результатов по ЕГЭ-2019
На развязке КАД с Ораниенбаумским проспектом полностью перекроют съезд
Пожарные спасли троих человек из горящей квартиры на Васильевском острове
В Петербурге заложили противоминный корабль «Анатолий Шлемов»
У дома живодера из Янино нашли коробку с мертвым котом
Из «Пулково» появятся дешевые прямые рейсы в Лондон
В Янино пьяный мужчина до крови затаскал по асфальту привязанную к мопеду собаку
В Ленинградском зоопарке родился детеныш черного макака
Стало известно, как будет выглядеть комплекс ГТО в парке 300-летия
Романтичный автослесарь украл иномарку клиента, чтобы подарить авто своей невесте