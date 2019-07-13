В Карелии в лобовом ДТП с микроавтобусом погибли двое петербуржцев
Двое молодых петербуржцев погибли в страшном ДТП, произошедшим в пятницу вечером в Лахденпохском районе Карелии. На 168 километре трассы «Сортавала» лоб в лоб столкнулись «Киа Оптима» и микроавтобус «Рено».
- Водитель «Рено», мужчина 1962 года рождения, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным транспортом, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД республики Карелия.
В результате сильнейшего удара на месте погибли водитель «Киа» - 30-летний житель Санкт-Петербурга и его пассажир. Серьезно пострадали и люди, ехавшие в набитом «под завязку» микроавтобусе.
Кроме водителя - жителя Питкярантского района Карелии, в салоне находились восемь пассажиров, в том числе 17-летний подросток и 5-летний ребенок. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Сейчас все обстоятельства аварии выясняют дознаватели ГИБДД. Если виновником смертельного ДТП признают водителя микроавтобуса, то ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU