В Карелии в лобовом ДТП с микроавтобусом погибли двое петербуржцев

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-13T11:33:22+03:00

Еще девять человек, в том числе подросток и 5-летний ребенок получили ранения

Изменить размер текста: A A

Двое молодых петербуржцев погибли в страшном ДТП, произошедшим в пятницу вечером в Лахденпохском районе Карелии. На 168 километре трассы «Сортавала» лоб в лоб столкнулись «Киа Оптима» и микроавтобус «Рено».

- Водитель «Рено», мужчина 1962 года рождения, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным транспортом, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД республики Карелия.

В результате сильнейшего удара на месте погибли водитель «Киа» - 30-летний житель Санкт-Петербурга и его пассажир. Серьезно пострадали и люди, ехавшие в набитом «под завязку» микроавтобусе.

Кроме водителя - жителя Питкярантского района Карелии, в салоне находились восемь пассажиров, в том числе 17-летний подросток и 5-летний ребенок. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сейчас все обстоятельства аварии выясняют дознаватели ГИБДД. Если виновником смертельного ДТП признают водителя микроавтобуса, то ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU