2019-07-13T12:31:10+03:00
Общество

Знаменитый на всю страну: В Петербурге показали трактор «Кировец» нового поколения

Производство модели с индексом «К-7» запущено на «Кировском заводе»
Петр КИБЕР
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В Петербурге начали выпускать новые "Кировцы". Фото: www.gov.spb.ruВ Петербурге начали выпускать новые "Кировцы". Фото: www.gov.spb.ru
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Город в городе - так можно сказать про знаменитый «Кировский завод», который выпускает не менее знаменитые на всю «Кировцы» - мощные тракторы, которые сеют, пашут, таскают грузы и просто незаменимы на селе. 12 июля в Петербурге было представлено новое поколение этого всероссийского трудяги.

- На Петербургском тракторном заводе сегодня торжественно запустили в серийное производство обновленную модель сельскохозяйственного трактора «Кировец К-7», - сообщает пресс-служба Смольного.

В отличие от предшественника, на модели установлена обновленная кабина повышенной комфортности, что немаловажно, ведь в разгар посевной или уборочной, это второй дом тракториста, он проводит в машине по 12-16 часов в сутки.

Также у «К-7» новые шины увеличенной размерности, что даст возможность работать с более тяжелыми прицепными агрегатами и одновременно снизит нагрузку на грунт.

В трансмиссии появилась автоматическая коробка передач Т5 и усиленные ведущие мосты. А помогать работе оператора - так называют трактористов, работающих на современной технике, будет новое программное обеспечение системы управления «Командопост», защищающее от ошибочных действий человека.

Ну а всего с 1962 года, когда начался выпуск первых «Кировцев», завод произвел более 480 000 тракторов, которые разошлись по всему бывшему СССР и другим странам мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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