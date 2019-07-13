Не трите скульптуру, она - не морковка: Петербурженка вышла на пикет, чтобы защитить памятники от вандалов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-13T13:19:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Кинуть монетку зайцам у Петропавловской крепости или чижику-пыжику, посидеть на коленях у шемякинского Петра I или потереть лапы грифонам - давние туристические традиции, которым следуют все, даже сами петербуржцы. Вот только скульптуры и памятники от этого страдают. Десятки рук не только до блеска полируют металл, но и сдирают краску до основания.

- Я вижу, что происходит с памятниками архитектуры. Вот недавно открыли Банковский мост. Он как раз около моего дома. И уже с грифонов туристы стерли позолоту, - рассказала в интервью газете «Петербургский дневник» Елена Ларченкова, вышедшая на пикет в защиту изваяний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/719007" frameborder="0"></iframe> Вандалы соскребают позолоту на отреставрированных грифонах на Банковском мосту.Иван МАСЛОВ

Она сама - многодетная мама, родившаяся в Ленобласти и переехавшая в Петербург около 20 лет назад. Но женщину до сих пор поражают архитектурные красоты Северной столицы. Однако их состояние печалит. Особенно то, что делают туристы.

- Не чешите его, он же памятник! Не трите скульптуру, она не морковка! - по-русски и «не трогайте!» на английском и французском языках написано на плакате в руках Елены. Она надеется, что люди перестанут верить глупым приметам и оставят памятники в покое.

ИСТОЧНИК KP.RU