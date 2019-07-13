2019-07-13T13:19:11+03:00
Общество

Не трите скульптуру, она - не морковка: Петербурженка вышла на пикет, чтобы защитить памятники от вандалов

Многодетная мать из Северной столицы призывает не следовать глупым туристическим приметам
Петр КИБЕР
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Петербурженка вышла на пикет против порчи памятников туристами. Фото: Алина Чемерис/"Петербургский дневник"Петербурженка вышла на пикет против порчи памятников туристами. Фото: Алина Чемерис/"Петербургский дневник"
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Кинуть монетку зайцам у Петропавловской крепости или чижику-пыжику, посидеть на коленях у шемякинского Петра I или потереть лапы грифонам - давние туристические традиции, которым следуют все, даже сами петербуржцы. Вот только скульптуры и памятники от этого страдают. Десятки рук не только до блеска полируют металл, но и сдирают краску до основания.

- Я вижу, что происходит с памятниками архитектуры. Вот недавно открыли Банковский мост. Он как раз около моего дома. И уже с грифонов туристы стерли позолоту, - рассказала в интервью газете «Петербургский дневник» Елена Ларченкова, вышедшая на пикет в защиту изваяний.

Вандалы соскребают позолоту на отреставрированных грифонах на Банковском мосту.Иван МАСЛОВ

Она сама - многодетная мама, родившаяся в Ленобласти и переехавшая в Петербург около 20 лет назад. Но женщину до сих пор поражают архитектурные красоты Северной столицы. Однако их состояние печалит. Особенно то, что делают туристы.

- Не чешите его, он же памятник! Не трите скульптуру, она не морковка! - по-русски и «не трогайте!» на английском и французском языках написано на плакате в руках Елены. Она надеется, что люди перестанут верить глупым приметам и оставят памятники в покое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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