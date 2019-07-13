2019-07-13T13:58:25+03:00
Спорт

Трансфер года: Анюков решил возобновить карьеру и перешел в «Крылья Советов»

Гендиректор «Зенита»: Ждем Сашу через год обратно
Петр КИБЕР
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Александр Анюков решил закончить карьеру там, где ее начинал.Александр Анюков решил закончить карьеру там, где ее начинал.Фото: Илья СМИРНОВ
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Петербургский «Зенит» продолжает удивлять своими трансферами. То сине-бело-голубые внезапно выкупили у «Рубина» Сутормина, который перешел в казанскую команду за неделю до этого, то разорвали контракт со звездным Маркизио, а теперь Анюков, назначенный помощником главного тренера, решил еще поиграть и подписал контракт с «Крыльями Советов».

- Футбольные клубы «Зенит» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе Александра Анюкова в самарскую команду в качестве футболиста до конца сезона-2019/20, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Надо сказать, что Самара для Анюкова не то, что не чужая, а наоборот родная. Александр родился в Куйбышеве, как тогда назывался город и карьеру начал именно в «Крыльях». С 2000 по 2005 он выступал за самарский клуб и стал одним из его символов. Но потом защитник перешел в «Зенит» и остался в Петербурге на долгие 15 лет.

Впрочем и нынешний обратный трансфер не на всегда. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что через год Анюкова ждут обратно. А пока - пусть играет. Закончить карьеру там, где ее когда-то начал - это красиво.

ИСТОЧНИК KP.RU

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