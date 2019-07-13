В массовом ДТП на Митрофаньевском шоссе погибла женщина

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-13T17:54:23+03:00

Авария с участием трех легковушек и самосвала произошла на перекрестке со Старообрядческой улицей [видео]

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Очередное серьезное ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Нем 13 июля в Московском районе города столкнулись четыре легковых автомобиля: «Ситроен», «Пежо», «Ниссан», «Додж» и грузовик «Рено». При этом с одной из иномарок самосвал сошелся лоб в лоб. К сожалению, без жертв не обошлось.

- На Митрофаньевском шоссе (пересечение со Старообрядческой улицей) жесткое ДТП. Одна машина под самосвалом всмятку. Дорога полностью перекрыта в сторону Кубинской улицы. Пробка, все разворачиваются, - сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/720037" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП на Митрофаньевском шоссе в Петербурге.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Позднее стало известно, что в «Ниссане» погибла ехавшая пассажиркой 44-летняя женщина. Прибывшие на вызов медики и спасатели лишь констатировали смерть человека.

По предварительной информации, при подъезде к перекрестку со стороны Кубинской улицы, водитель грузовика столкнулся с попутным «Ситроеном» и вылетел на встречную полосу, где снес переднюю часть «Пежо», в который, в свою очередь, врезался «Додж». А пролетевший дальше самосвал столкнулся с «Ниссаном».

В результате пассажирка японской легковушки погибла на месте, а водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Остальные участники ДТП серьезно не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU