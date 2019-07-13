В Ленинградской области похолодает до +2 градусов

СЕГОДНЯ 20:33 2019-07-13T20:33:09+03:00

Почти зимняя температура будет в ночь с субботы на воскресенье

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На дворе середина лета, а метеорологи пугают почти зимними холодами. До минусовых температур конечно не дойдет, но близко к нулю будет очень. Так, по сообщению регионального управления МЧС по Ленинградской области, в ночь с 13 на 14 июля термометры будут показывать всего +2 градуса.

- Температура воздуха ночью +6...+11 гр., местами +2...+4 гр., днем +15...+20 градусов. Местами кратковременные дожди. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться, - сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, кроме прямо скажем осенней погоды, никаких неблагоприятных явлений не предвидится. А если вы не собираетесь ночью выходить из дома, то вам ничего не грозит, ведь днем будет достаточно тепло. Пострадать могут лишь кабачки да помидоры на дачных участках. Вот им действительно придется несладко.

ИСТОЧНИК KP.RU