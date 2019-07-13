Петербуржцы задержали пьяного водителя каршеринга, который врезался в такси и вылетел на тротуар

СЕГОДНЯ 21:21 2019-07-13T21:21:41+03:00

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Новые приключения нетрезвых водителей прокатных машин - так могла бы называться очередная серия «мыльной оперы» про ДТП с участием каршеринга. Неизвестно какое по счету, но наверняка не последнее происшествие произошло вечером 13 июля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

- На перекрестке Большеохтинского проспекта и улицы Тарасова пьяный водитель «Делимобиля» врезался в такси и вылетел на тротуар, - пишут очевидцы происшествия в соцсетях.

Петербуржцы поймали пьяного водитея каршеринга устроившего ДТП. Видео: vk.com/unreleased_dtp

Лишь по счастливой случайности никто из прохожих, которых полно вечером субботы на улицах города, не пострадал. Сам виновник аварии также отделался легким испугом, если вообще понял, что случилось. Едва стоявшего на ногах мужчину вытащили из-за руля возмущенные горожане. Они же вызвали полицию. За разбитый автомобиль «гонщику» придется отвечать перед прокатной фирмой.

Напомним, что одним из самых громких ДТП в Петербурге с участием каршеринга стала авария на Невском проспекте. В декабре 2018 года пьяный водитель прокатной иномарки врезался в «Жигули», в которых ехал 18-летний чемпион России по картингу. Молодой человек погиб на месте. После того случая депутаты потребовали ужесточить закон в сфере проката автомобилей, но за руль каршеринга по-прежнему попадают нетрезвые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU