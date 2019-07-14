Прогноз погоды на 14 июля в Санкт-Петербурге: облачно и тепло

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-14T09:08:37+03:00

В воскресенье будет тепло и сухо. Но вот от тучек над головой, увы, никуда не деться. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Северное лето продолжается – похоже, на исходе выходных погода жителей и гостей Санкт-Петербурга будет скорее радовать, чем огорчать. По крайней мере так утверждают специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Воскресенье, 14 июля, будет преимущественно теплым днем, - рассказали «Комсомолке» синоптики. – Воздух прогреется до +17 - +19 градусов. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, слабый.

В начале рабочей недели потеплеет еще больше – в понедельник столбик термометра достигнет отметки в +20 градусов, а в среду - +22. Купаться и загорать в такую погоду мы не советуем – тем более сохраняется риск попасть под небольшой дождик – но для прогулок по городу она подходит идеально. Остается только позавидовать тем, кто сейчас на каникулах или в отпуске.

ИСТОЧНИК KP.RU