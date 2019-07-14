2019-07-14T09:44:29+03:00
Происшествия

Два тяжелых ДТП на одном и том же перекрестке произошли за сутки в Курортном районе Санкт-Петербурга

Одно из них - со смертельным исходом
Сергей ВОЛЧКОВ
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Как сообщают очевидцы, водитель "Субару" на полной скорости протаранил "Хундай". Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»Как сообщают очевидцы, водитель "Субару" на полной скорости протаранил "Хундай". Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
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Своя собственная аномальная зона появилась, похоже, у жителей оселка Песочный в Курортном районе Санкт-Петербурга. Всего за сутки на одном и том же месте – пересечении улиц Советской и Ленинградской – произошло две серьезных аварии. Одна из них – со смертельным исходом. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Вчера в два часа ночи «Субару» протаранила «Хундай», - пишут пользователи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». – Водитель «Субару», судя по всему, был пьян, после аварии его увезла «Скорая». Водитель «Хундая» умер от полученных травм, его зажало в искореженной машине.

Во второй аварии, по счастью, обошлось без жертв. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Во второй аварии, по счастью, обошлось без жертв. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Меньше суток спустя на том же месте случилось новое ЧП – на этот раз с участием автомобилей «Фольксваген Пассат» и «Форд Фокус». По счастью, эта авария обошлась без пострадавших. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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