2019-07-14T13:05:34+03:00
Спорт

На мачте «Зенит-Тамбов» в Санкт-Петербурге можно будет сфотографироваться с Кубком чемпионов России

В честь первого домашнего матча сезона организаторы приготовили для болельщиков приятный сюрприз
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сделать фото с трофеем можно будет в течение двух часов до начала матча. Фото: футбольный клуб "Зенит"Сделать фото с трофеем можно будет в течение двух часов до начала матча. Фото: футбольный клуб "Зенит"
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Сегодня, 14 июля, в Санкт-Петербурге на Крестовском острове сойдутся в жаркой футбольной схватке команды «Зенит» и «Тамбов». Для обласканных народной любовью сине-бело-голубых это будет первый домашний матч сезона. В честь такого события организаторы приготовили для болельщиков приятный сюрприз: на стадион доставят Кубок чемпионов России, с которым каждый желающий сможет сделать памятное фото.

- В течение двух часов перед стартовым свистком главный трофей сезона будет ждать болельщиков в специальной фотозоне, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Зенита». - Сине-бело-голубые просят всех, кто хочет сделать памятный снимок с трофеем, приходить заранее!

Стадион и развлекательная зона «Фан-Променад» откроются в 17:00. Так что если вы принимаете приглашение, прийти стоит заранее, чтобы не стоять в очередях. Время проведения фотосессии ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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