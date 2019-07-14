2019-07-14T10:59:25+03:00
Происшествия

Петербуржец прыгнул в канал из-за ссоры с девушкой

Вылавливать несчастного Ромео из воды пришлось спасателям
Сергей ВОЛЧКОВ
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Молодому человеку оказали медицинскую помощь. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбМолодому человеку оказали медицинскую помощь. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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Красивый, но глупый жест совершил прошлой ночью молодой петербуржец после ссоры с возлюбленной. То ли в попытке свести счеты с жизнью, то ли для того, чтобы охладить любовный пыл он взял, да и прыгнул в один из городских каналов. О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

- К счастью, парень не захлебнулся и не утонул, - отмечают пользователи. – В холодной воде ему стало плохо – тяжело и больно дышать – и он начал звать на помощь.

Что именно произошло – не известно, «показания» очевидцев расходятся. Одни говорят, что с дамой сердца парень поскандалил по телефону, другие – что она в тот момент была рядом и уговаривала его не прыгать. Как бы то ни было, услышав крики, прохожие вызвали спасателей. Они подплыли к месту происшествия на лодке и вытащили несчастного влюбленного из канала. На суше парню оказали медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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