Петербуржец прыгнул в канал из-за ссоры с девушкой

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-14T10:59:25+03:00

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Красивый, но глупый жест совершил прошлой ночью молодой петербуржец после ссоры с возлюбленной. То ли в попытке свести счеты с жизнью, то ли для того, чтобы охладить любовный пыл он взял, да и прыгнул в один из городских каналов. О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

- К счастью, парень не захлебнулся и не утонул, - отмечают пользователи. – В холодной воде ему стало плохо – тяжело и больно дышать – и он начал звать на помощь.

Что именно произошло – не известно, «показания» очевидцев расходятся. Одни говорят, что с дамой сердца парень поскандалил по телефону, другие – что она в тот момент была рядом и уговаривала его не прыгать. Как бы то ни было, услышав крики, прохожие вызвали спасателей. Они подплыли к месту происшествия на лодке и вытащили несчастного влюбленного из канала. На суше парню оказали медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU