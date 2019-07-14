2019-07-14T12:22:02+03:00
Дом. Семья

В Санкт-Петербурге на станции техобслуживания поселился птенец большой выпи

Увидеть ее можно нечасто - как правило, выпи избегают контактов с людьми
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сотрудники станции уже успели сделать с неожиданным гостем фото на память. Фото: Центр помощи диким животным "Сирин"Сотрудники станции уже успели сделать с неожиданным гостем фото на память. Фото: Центр помощи диким животным "Сирин"
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Удивительный гость заглянул сегодня, 14 июля, на одну из станций техобслуживания в городе Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга. Придя с утра на работу, сотрудники обнаружили на территории СТО птенца большой выпи. Птица эта в наших краях встречается часто, а вот в Московской области, например, находится на грани вымирания и значится в местной Красной книге.

- Пришла сама и осталась, - рассказали «Комсомолке» очевидцы, которым довелось «подружиться» с выпью. – Теперь не знаем, что с ней делать и куда девать.

Угадайте, где голова, а где хвост? Фото: Центр помощи диким животным "Сирин"

Угадайте, где голова, а где хвост? Фото: Центр помощи диким животным "Сирин"

Судя по фотографиям, птицу пытаются подкармливать хлебом. В природе выпь, конечно, хлеб не ест – ей больше по нраву живая рыба – но за неимением большего, как говорится. В руки гость дается неохотно, пытается дотянуться клювом до глаз, выбрасывая вперед голову на длинной шее.

Сотрудники СТО, между тем, обратились за помощью в центр помощи диким животным и птицам «Сирин». Ответ из центра пока не пришел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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