Украшения на три миллиона рублей украли у петербурженки в туалете «Ленинград Центра»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-14T15:21:52+03:00

Скорее всего, потерпевшая просто забыла их на раковине или туалетном столике

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Посещать туалеты в общественных местах может быть опасно не только для здоровья, но и для личного благосостояния. В этом не так давно на практике убедилась жительница Санкт-Петербурга, у которой в «дамской комнате» культурно-развлекательного комплекса «Ленинград Центр» украли два кольца на три миллиона рублей.

- Заявление от гражданки поступило в полицию в субботу, 13 июля, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу. – По ее словам, неизвестный во время представления похитил из женского туалета принадлежащие ей кольца.

Как кольца могли похитить из туалета во время представления, спросите вы? Ответ, как нам кажется, прост: скорее всего, потерпевшая сняла их, чтобы помять руки, да так и забыла где-нибудь на раковине или туалетном столике.

Злоумышленника (или, учитывая специфичность места преступления, скорее злоумышленницу) ищет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU