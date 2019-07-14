2019-07-14T16:18:47+03:00
Происшествия

В Ленобласти семья с детьми попала под обстрел

Огонь по ним открыли во время отдыха на озере Круглое
Сергей ВОЛЧКОВ
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Полиция задержала стрелка. По факту случившегося ведется проверка.Полиция задержала стрелка. По факту случившегося ведется проверка.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жуткое происшествие случилось вчера, 13 июля, во Всеволожском районе Ленинградской области. 34-летний мужчина отдыхал вместе с семьей на берегу озера Круглое. Внезапно тихие уютные посиделки были прерваны стрельбой.

- Огонь открыли из Лесополосы, которая располагалась неподалеку, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу. – Мужчина получил ранение.

В итоге пострадавшим удалось скрыться из зоны обстрела и вызвать полицию. Стражи порядка оперативно прибыли на место, установили траекторию полета пуль и по горячим следам задержали стрелка. Им оказался 58-летний гражданин. Что в таком весьма почтенном возрасте толкнуло его на такой поступок, был ли в его действиях злой умысел, или он просто решил размяться, стреляя в лесу по баночкам – все это теперь предстоит установить следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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