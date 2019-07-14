45 000 зрителей ждут на матче «Зенит-Тамбов» в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-14T17:17:32+03:00

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Меньше чем через два часа стартует первый домашний матч команды «Зенит» в этом сезоне. На «Газпром Арене» сине-бело-голубые сойдутся с гостями – клубом «Тамбов». Такое событие настоящему футбольному фанату, разумеется, никак нельзя пропустить. Поэтому на стадионе сегодня будет людно – организаторы ожидают до 45 000 зрителей.

- «Зенит» будет играть в лазурной форме, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе клуба. – Вратарь – в черном. Гости – в красной форме, вратарь – в зеленом.

Сам матч пройдет под открытой крышей – соответствующая запись появилась сегодня в ее, крыши, официальном аккаунте в Твиттере. Да, такой существует.

Между тем уже без малого двадцать минут как открылась фан-зона. Напоминанием, что сегодня каждый желающий сможет сфотографироваться с главным трофеем сине-бело-голубых – Кубком чемпионов России. Спешите – у вас еще остаются все шансы успеть.

ИСТОЧНИК KP.RU