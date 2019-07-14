Российских туристов, застрявших в Болгарии, доставят в Санкт-Петербург другие авиакомпании
День клонится к вечеру, а мучения российских туристов, которые вот уже почти сутки не могут вылететь из болгарского города Бургас, даже не думают заканчиваться. Люди до сих пор живут в отелях в 30 километрах от аэропорта и даже не надеются на скорое возвращение домой. Но, по крайней мере, теперь в их судьбах появилась хоть какая-то определенность. Организатор перевозки, туроператор «Балкан Экспресс», заявил, что несостоявшихся пассажиров доставят домой другие авиакомпании.
- Полеты отменены из-за технического сбоя в работе Bulgaria Air (авиакомпания, которая изначально отвечала за рейс. – прим.ред.) – сообщается на официальном сайте туроператора. – Мы прилагаем все усилия, чтобы пассажирам в индивидуальном порядке по согласованию с перевозчиком были предложены билеты на другие рейсы, направляющиеся в ближайшее время в аэропорты России.
Между тем, как отмечают болгарские СМИ, «Бургас – Санкт-Петербурге» - далеко не единственный рейс, который пришлось отменить в последнее время. Причина – проливные дожди. На 14 июля из-за непогоды в 18 областях страны введен оранжевый уровень опасности, еще в восьми – желтый.
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ИСТОЧНИК KP.RU