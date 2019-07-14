2019-07-14T18:52:16+03:00
Общество

Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с тумана и дождей

Правда, днем немного распогодится
Сергей ВОЛЧКОВ
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Северное лето переменчиво - утром дождь, вечером солнце.Северное лето переменчиво - утром дождь, вечером солнце.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Погода в июле в Санкт-Петербурге и Ленинградской области переменчива, как сердце той красавицы, о которой поет герцог Мантуанский. Не успели мы толком порадоваться пусть и северному, но все-таки лету, как на носу уже новые невзгоды. Согласно прогнозу Северо-западного управления о гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже завтра, в понедельник, к нам вернутся дожди.

- 15 июля ожидается переменная облачность, - отмечают синоптики. – В ночь на понедельник и в понедельник утром местами возможны дожди и туман.

Температура воздуха ночью упадет до +3 - +8 градусов, у водоемов, накопивших дневное тепло, возможно повышение до +11. Днем, правда, будет не в пример лучше: местами воздух прогреется до +22 градусов.

- Дальше будет только теплее, - успокаивают синоптики. – Такая же погода сохранится во вторник, а в среду дневная температура повысится до +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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