В Санкт-Петербург прибыли новые трамваи «Витязь-М»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-07-14T18:52:00+03:00

Главная особенность новых вагонов заключается в том, что они полностью низкопольные. Фото: ГУП "Горэлектротранс"

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В Санкт-Петербурге в самом разгаре обновление трамвайного парка. В Северную столицу начали прибывать новые низкопольные трамваи «Витязь-М» - еще в апреле Горэлектротранс объявлял аукцион на поставку 21 состава.

- Вагоны модели «Витязь-М» хорошо знакомы жителям города, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Сейчас они работают на маршруте № 100 на проспекте Просвещения. Новые трамваи заменят модели ранних лет выпуска на маршруте № 60, который тянется от завода «Северная верфь» до улицы Пограничника Гарькавого. Он считается одним из наиболее востребованных в Кировском и Красносельском районах.

Основное преимущество новых трамваем, отвечают в Горэлектротрансе, в том, что они полностью низкопольные. Это означает, что на входе нет никаких ступенек и порожков, а значит, пожилым людям, инвалидам и мамочкам с колясками не придется терпеть никаких неудобств. При посадке. Кроме того, все вагоны «Витязь-М» оснащены WI-FI-роутерами и USB-зарядками для мобильных телефонов.

Вся партия из 21 нового вагона прибудет в Санкт-Петербург до сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU