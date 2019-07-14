2019-07-14T19:28:47+03:00
Общество

Живодер, протащивший собаку за мопедом в Ленобласти, выложил трогательное видео о своей любви к животным

По словам мужчины, хаски он не истязал, а в полиции сознался только для того, чтобы скорее вырваться к другим собакам [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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В полиции мужчина признал свою вину. А теперь говорит, что у него просто не было другого выхода. Фото: СоцсетиВ полиции мужчина признал свою вину. А теперь говорит, что у него просто не было другого выхода. Фото: Соцсети
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Дикая история, случившаяся несколько дней назад в поселке Янино во Всеволожском районе Ленобласти, получила неожиданное продолжение. Напомним: по сообщениям местных жителей некий мужчина привязал собаку породы хаски к мопеду и поехал кататься по поселку. Остановился он только тогда, когда лапы несчастного животного стерлись в кровь. Собаку отобрали, а самого живодера сдали полицейским. Сегодня, 14 июля, мужчина, которого зовут Дмитрий Шагин, неожиданно появился в соцсетях. Устав от потока оскорблений и угроз в свой адрес, он записал видео, в котором объяснил, что все было не так, как могло показаться.

- Мою жизнь превратили в кошмар, - признается мужчина. – И сейчас вы увидите сами, что на самом деле мои животные живут прекрасно. И мы очень скучаем по нашей Холзи (кличка пострадавшей собаки – прим.ред.), которую сейчас держат в ветеринарной клетке и обкалывают антибиотиками несмотря на то, что собаке всего полтора года, и у нее прекрасный иммунитет.

Живодер из Янино записал трогательное видео о любви к животным.

По словам Дмитрия, усатых и лохматых у него полон дом – есть кот породы мейн-кун, рыбки и три собаки. Обо всех он заботится, а на корма тратит больше 15 000 рублей в месяц.

Историю с хаски и травмированными лапами мужчина объяснил тем, что собака сбежала, и он приехал за ней на мопеде, чтобы вернуть домой. За собой он ее не тащил, а вел мопед на низкой скорости. А когда заметил, что от долгой ходьбы по асфальту у Холзи сбились подушечки лап, было поздно – Дмитрий окружила толпа, которая принялась кричать, что он живодер.

- Я не мог истязать свою собаку! – заканчивает Шагин. – Я ее люблю, это самое дорогое, что у меня есть! Уроды, верните собаку!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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