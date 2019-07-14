Застрявшим в болгарском Бургасе петербуржцам предлагают улететь в Россию из другого города - до него 150 километров, и добраться туда нужно за свой счет

СЕГОДНЯ 19:48 2019-07-14T19:50:57+03:00

Люди не могут вернуться домой уже больше суток. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

И приземлится самолет не в Санкт-Петербурге, а в Москве - словом, полный пакет неприятностей

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У российских туристов, застрявших еще день назад в болгарском городе Бургас, новые неприятности. Ранее мы писали, что рейс, который должен был доставить их в Санкт-Петербург, задержали почти на 18 часов, а потом и вовсе отменили без объяснения причин, а самих людей расселили по гостиницам. После этого туроператор «Балкан Экспресс» заявил, что всех благополучно вернут домой другие авиакомпании. Но не тут-то было.

- Звонили из офиса авиакомпании и предложили вылет на завтра на 7:55, для этого нужно составить список желающих, - рассказал «Комсомолке» один из пострадавших Денис Овчаров. – Наша группа - примерно 40-45 человек - составила список и им предоставила по телефону. Просто продиктовали фамилии.

У других групп, отмечает наш собеседник, все складывается далеко не так благополучно. Знакомому Дениса предложили единственный пока вариант: вылететь из города Варна (это почти 150 километров от Бургаса)… в Москву.

- У людей сейчас паника, - рассказывает Овчаров. – Им этот рейс в Москву в принципе не нужен, они живут в Санкт-Петербурге.

Добавляет остроты ситуации то, что до Варны еще нужно добраться – за свой счет. Предоставить пленникам злополучного рейса еще и трансфер авиакомпании не готовы.

- Уже есть туристы, у которых сдали нервы, - добавляет наш собеседник. – И они купили билеты на регулярные рейсы. Что будет с нами – до сих пор не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU