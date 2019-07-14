В Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1

СЕГОДНЯ 21:09 2019-07-14T21:09:52+03:00

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В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился футбольный матч «Зенит» - «Тамбов». Сине-бело-голубые снова на коне: они одержали победу над гостями со счетом 2:1.

- С первых минут «Зенит» прибрал инициативу к своим рукам, - рассказывает пресс-служба клуба. - На левом фланге против «Тамбова» действовали одновременно Юрий Жирков и Дуглас Сантос. На старте поединка именно они обеспечили большинство острых моментов у ворот соперника.

Первый гол в ворота «Тамбова» забил Александр Ерохин – и забил красиво, головой, в столкновении с оппонентом. Закрепил успех Артем Дзюба – оформил мяч в классическом для себя стиле, верховым ударом.

Под конец матча «тамбовчане» отыграли одно очко. В итоге победа досталась «Зениту» со счетом 2:1.

- Следующий матч сине-бело-голубые проведут в воскресенье, 21 июля, - сообщает пресс-служба. - Во втором туре Российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU