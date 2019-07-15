Погода на 15 июля в Санкт-Петербурге: Снова дожди

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-15T07:54:39+03:00

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Июль 2019 в Петербурге по погоде не задался. Почти каждый день ливни, грозы или просто долгий и нудный дождь. Да и температура опускалась и до +6-8 по ночам, а загородом даже до +1. Эта неделя обещает быть потеплее, чем предыдущая. В понедельник, 15 июля, в Северной столице до 20 градусов тепла, возможны туманы и даже выглянет солнце.

- Утро понедельника, 15 июля, в Петербурге выдалось прохладное, так как ночью было 9-11 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 18-20, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В воздухе ощущается высокая влажность. Взглянув на небо, сразу понятно, что стоит прихватить зонт. Синоптики обещают кратковременные дожди. Однако и солнце сегодня порадует петербуржцев. Периодически небо будет рассеиваться и из-за облаков пробьются теплые лучи. Возможно, над городом на Неве вечером разольется прекрасный закат.

В течение недели в Петербурге улучшится погода. Во вторник и среду, 16 и 17 июля, ожидается до 22 градусов тепла, а дожди немного поутихнут.

ИСТОЧНИК KP.RU