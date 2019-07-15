2019-07-15T09:23:04+03:00
Происшествия

Ночью на проспекте Ударников каршеринг впечатал белый автомобиль в «КамАЗ»

Легковушка въехала капотом прямо под грузовик [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Каршеринг впечатал припаркованную машину в грузовик в ПетербургеКаршеринг впечатал припаркованную машину в грузовик в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Каршеринг для многих почти превратился в нарицательное слово. В очередном ночном ДТП, которое произошло 15 июля, водитель за рулем арендованного автомобиля на тихой дороге проспекта Ударников в Петербурге въехал в припаркованную машину и буквально впечатал ее в стоящий впереди грузовик. Судя по разбитому «носу» авто, автомобилист ехал достаточно быстро.

Авария произошла около двух часов ночи в Красногвардейском район на проспекте Ударников. Кроссовер «Рено Каптюр» врезался в припаркованную «Хундай Сонату», впечатав ее в «КамАЗ», стоящий спереди. Белая «Соната» с грохотом оказалась под грузовиком с открытым капотом. Каршеринг пострадал больше, передняя часть машины сильно смята.

Кроссовер влетел в машину на скорости Фото: СОЦСЕТИ

Кроссовер влетел в машину на скоростиФото: СОЦСЕТИ

- Выходишь такой утром из дома и видишь, как твоя белая с иголочки машинка смялась в кубик в заднице «КамАЗа», - ахают пользователи сети под фото аварии.

Что с водителем, который так «неловко» закончил аренду каршеринга в белую легковушку, не известно. Судя по опубликованным фото, все отделались легким испугом. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как бороться с частыми нарушителями, сервис каршеринга думаю уже давно. В Петербурге компании собираются потенциально опасных водителей заносить в черный список и навсегда им закрывать доступ к аренде авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет Петербург – Новый Уренгой больше часа кружил над городом и вернулся в Пулково
Погода на 15 июля в Санкт-Петербурге: Снова дожди
В Санкт-Петербурге завершился девятый Международный Военно-морской салон
В Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
Застрявшим в болгарском Бургасе петербуржцам предлагают улететь в Россию из другого города - до него 150 километров, и добраться туда нужно за свой счет
Живодер, протащивший собаку за мопедом в Ленобласти, выложил трогательное видео о своей любви к животным
В Санкт-Петербург прибыли новые трамваи «Витязь-М»
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с тумана и дождей
Российских туристов, застрявших в Болгарии, доставят в Санкт-Петербург другие авиакомпании
45 000 зрителей ждут на матче «Зенит-Тамбов» в Санкт-Петербурге