Ночью на проспекте Ударников каршеринг впечатал белый автомобиль в «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-15T09:23:04+03:00

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Каршеринг для многих почти превратился в нарицательное слово. В очередном ночном ДТП, которое произошло 15 июля, водитель за рулем арендованного автомобиля на тихой дороге проспекта Ударников в Петербурге въехал в припаркованную машину и буквально впечатал ее в стоящий впереди грузовик. Судя по разбитому «носу» авто, автомобилист ехал достаточно быстро.

Авария произошла около двух часов ночи в Красногвардейском район на проспекте Ударников. Кроссовер «Рено Каптюр» врезался в припаркованную «Хундай Сонату», впечатав ее в «КамАЗ», стоящий спереди. Белая «Соната» с грохотом оказалась под грузовиком с открытым капотом. Каршеринг пострадал больше, передняя часть машины сильно смята.

Кроссовер влетел в машину на скоростиФото: СОЦСЕТИ

- Выходишь такой утром из дома и видишь, как твоя белая с иголочки машинка смялась в кубик в заднице «КамАЗа», - ахают пользователи сети под фото аварии.

Что с водителем, который так «неловко» закончил аренду каршеринга в белую легковушку, не известно. Судя по опубликованным фото, все отделались легким испугом. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как бороться с частыми нарушителями, сервис каршеринга думаю уже давно. В Петербурге компании собираются потенциально опасных водителей заносить в черный список и навсегда им закрывать доступ к аренде авто.

ИСТОЧНИК KP.RU