Школьники разбились о глухую стену гаража, угнав родительскую машину в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-15T09:52:20+03:00

Школьники разбились на машине в Петербурге , заведя ее без ключа Фото: Артем КИЛЬКИН

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Попытка покататься на машине, пока взрослые не видят, закончилась для двух подростков серьезной аварией. Брата с сестрой госпитализировали с территории гаражного кооператива в Красносельском районе Петербурга накануне, 14 июля, после того, как они врезались на машине в глухую стену.

- Около семи часов вечера в воскресенье, 14 июля, 13-летний мальчик и 14-летняя девочка, были с родителями на территории гаражного кооператива на Пушкинском шоссе. Пока старшие отвлеклись, ребята решили покататься, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Школьники забрались в машину «Дэу Нексия». О том, как можно завести автомобиль, они знали много: скрутили нужные провода зажигания и мотор заревел без ключа. Однако с управлением также легко у ребят не получилось. Машина рванула и врезалась в стену гаража.

Конечно, подростки пристегнуться не успели. Девочка отделалась ушибами разных частей тела, а ее брата забрали в больницу в тяжелом состоянии с переломом лобной кости. Сейчас полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU