2019-07-15T10:49:22+03:00
Происшествия

«Сапсан» насмерть переехал мужчину из Чувашии в Тосно

Поезд отклонился от расписания на пять минут
Лилия КОЗЛОВА
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Скоростной поезд из Петербурга насмерть сбил мужчинуСкоростной поезд из Петербурга насмерть сбил мужчинуФото: Олег ЗОЛОТО
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Вчера днем, 14 июля, на железной дороге под скоростным поездом из Петербурга в Москву погиб мужчина. В 15:40 в районе станции Тосно Ленинградской области «Сапсан» сбил человека, который переходил через рельсы в неположенном для этого места. Несмотря на громкие сигналы машиниста, погибший не успел среагировать и избежать опасности.

- Машинист скоростного поезда пытался затормозить, «сорвав» экстренный стоп-кран, однако предотвратить удара ему так и не удалось, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудники поезда быстро вызвали скорую и передали информацию о погибшем мужчине. Оказалось, что под колесами «Сапсана» погиб 43-летний житель Чувашской республики. Труп быстро забрали в морг. Через пять минут поезд уже отправился дальше по маршруту в Москву.

Случаи гибели на железной дороге в Петербурге, к сожалению, не редкость. За полгода на Октябрьской железной дороге погибли более 60 человек. Однако в целом статистика смертей из-за несчастных случаев снизилась на 10 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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