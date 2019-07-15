«Сапсан» насмерть переехал мужчину из Чувашии в Тосно
Вчера днем, 14 июля, на железной дороге под скоростным поездом из Петербурга в Москву погиб мужчина. В 15:40 в районе станции Тосно Ленинградской области «Сапсан» сбил человека, который переходил через рельсы в неположенном для этого места. Несмотря на громкие сигналы машиниста, погибший не успел среагировать и избежать опасности.
- Машинист скоростного поезда пытался затормозить, «сорвав» экстренный стоп-кран, однако предотвратить удара ему так и не удалось, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.
Сотрудники поезда быстро вызвали скорую и передали информацию о погибшем мужчине. Оказалось, что под колесами «Сапсана» погиб 43-летний житель Чувашской республики. Труп быстро забрали в морг. Через пять минут поезд уже отправился дальше по маршруту в Москву.
Случаи гибели на железной дороге в Петербурге, к сожалению, не редкость. За полгода на Октябрьской железной дороге погибли более 60 человек. Однако в целом статистика смертей из-за несчастных случаев снизилась на 10 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU