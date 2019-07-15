Россия стала серебряным медалистом первенства Европы U-15

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-15T11:56:58+03:00

В Киришах завершилось первенство Европы среди девушек до 15 лет

В Киришах завершилось первенство Европы среди девушек до 15 лет

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В финал первенства Европы U-15 в Киришах вышли, без сомнения, две сильнейшие сборные турнира. И россиянки, и испанки по ходу соревнований не потерпели ни одного поражения, поэтому в их очной встрече намечалась максимальная интрига. Но игра даже превзошла ожидаемое!

Заполненные трибуны Центра водного спорта OОО «КИНЕФ» увидели настоящий триллер.

На протяжении всей встречи инициатива переходила от одной команды к другой, борьба шла за каждый квадратный сантиметр бассейна.

Испанки долго вели в счете, но начале четвертого периода мощный спурт хозяек позволил им оторваться вперед на два гола - 10:8!

Победа? Нет. Горячие испанский девчонки успевают восстановить равновесие - 10:10!

Для выявление победителя пришлось проводить серию штрафных бросков! В ватерпольной лотереи удача улыбнулась испанкам! Они стали победителем первого в истории первенства Европы U-15. Россия – вторая.

В матче за бронзовые медали между сборными Нидерландов и Греции борьба была не такой напряженной. Ватерполистки из Эллады создали уверенный задел уже в третьем периоде и потом спокойно довели игру до победы - 12:7.

ИСТОЧНИК KP.RU