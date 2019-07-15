2019-07-15T11:56:58+03:00
Спорт

Россия стала серебряным медалистом первенства Европы U-15

В Киришах завершилось первенство Европы среди девушек до 15 лет
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
Поделиться:
В Киришах завершилось первенство Европы среди девушек до 15 летВ Киришах завершилось первенство Европы среди девушек до 15 лет
Изменить размер текста:

В финал первенства Европы U-15 в Киришах вышли, без сомнения, две сильнейшие сборные турнира. И россиянки, и испанки по ходу соревнований не потерпели ни одного поражения, поэтому в их очной встрече намечалась максимальная интрига. Но игра даже превзошла ожидаемое!

Заполненные трибуны Центра водного спорта OОО «КИНЕФ» увидели настоящий триллер.

На протяжении всей встречи инициатива переходила от одной команды к другой, борьба шла за каждый квадратный сантиметр бассейна.

Испанки долго вели в счете, но начале четвертого периода мощный спурт хозяек позволил им оторваться вперед на два гола - 10:8!

Победа? Нет. Горячие испанский девчонки успевают восстановить равновесие - 10:10!

Для выявление победителя пришлось проводить серию штрафных бросков! В ватерпольной лотереи удача улыбнулась испанкам! Они стали победителем первого в истории первенства Европы U-15. Россия – вторая.

В матче за бронзовые медали между сборными Нидерландов и Греции борьба была не такой напряженной. Ватерполистки из Эллады создали уверенный задел уже в третьем периоде и потом спокойно довели игру до победы - 12:7.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Верности иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево
Петербуржца оштрафовали за оскорбление судебного пристава в WhatsApp
Подготовка ко Дню ВМФ перекроет движение в Петербурге до конца июля
Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации» в Петербурге
Безработный петербуржец забыл в метро сумку с 6 миллионами рублей
Породистого пса похитили из номера отеля под Петербургом, а увидев полицию, подкинули обратно
«Сапсан» насмерть переехал мужчину из Чувашии в Тосно
«В консульстве от нас отказались»: Застрявшие в Болгарии петербуржцы боятся остаться на улице
Школьники разбились о глухую стену гаража, угнав родительскую машину в Петербурге
Ночью на проспекте Ударников каршеринг впечатал белый автомобиль в «КамАЗ»
Самолет Петербург – Новый Уренгой больше часа кружил над городом и вернулся в Пулково
Погода на 15 июля в Санкт-Петербурге: Снова дожди
В Санкт-Петербурге завершился девятый Международный Военно-морской салон
В Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
Застрявшим в болгарском Бургасе петербуржцам предлагают улететь в Россию из другого города - до него 150 километров, и добраться туда нужно за свой счет
Живодер, протащивший собаку за мопедом в Ленобласти, выложил трогательное видео о своей любви к животным
В Санкт-Петербург прибыли новые трамваи «Витязь-М»
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с тумана и дождей
Российских туристов, застрявших в Болгарии, доставят в Санкт-Петербург другие авиакомпании
45 000 зрителей ждут на матче «Зенит-Тамбов» в Санкт-Петербурге