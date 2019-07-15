2019-07-15T12:14:54+03:00
Происшествия

Породистого пса похитили из номера отеля под Петербургом, а увидев полицию, подкинули обратно

Собаку засунули в сумку и увезли вместе со всеми документами
Лилия КОЗЛОВА
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Из гостиницы под Петербургом украли пса, а потом подкинули обратноИз гостиницы под Петербургом украли пса, а потом подкинули обратноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Под Петербургом появились похитители собак. Вчера, 14 июля, в полицию Приозерского района Ленинградской области обратилась постоялица базы отдыха «Парус» в деревне Овраги и рассказала, что у нее украли четырехлапого друга вместе со всеми документами животного прямо из гостиничного номера.

- Полуторагодовалый черно-белый кобель джек рассела по кличке Бруно ждал свою хозяйку в номере гостиницы. Неизвестный зашел в помещение, засунул собаку в специальную сумку-переноску и вынес ее на улицу, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Полицейские выяснили, что забрал пса неизвестный мужчина. Он положил сумку с собакой в машину «Митсубиси Аутлендер» и скрылся.

Однако спустя короткое время, после приезда полиции, собака вдруг появилась. Вероятно, испугавшись уголовной ответственности за кражу собаки, ее просто подкинули обратно вместе со всеми документами.

Счастливый Бруно воссоединился с хозяйкой. А правоохранители продолжают расследование, чтобы вычислить похитителя собаки.

В апреле этого года полицейские спасли таксу по имени Степа. Бедное животное вместе с машиной похитили угонщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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