Породистого пса похитили из номера отеля под Петербургом, а увидев полицию, подкинули обратно
Под Петербургом появились похитители собак. Вчера, 14 июля, в полицию Приозерского района Ленинградской области обратилась постоялица базы отдыха «Парус» в деревне Овраги и рассказала, что у нее украли четырехлапого друга вместе со всеми документами животного прямо из гостиничного номера.
- Полуторагодовалый черно-белый кобель джек рассела по кличке Бруно ждал свою хозяйку в номере гостиницы. Неизвестный зашел в помещение, засунул собаку в специальную сумку-переноску и вынес ее на улицу, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Полицейские выяснили, что забрал пса неизвестный мужчина. Он положил сумку с собакой в машину «Митсубиси Аутлендер» и скрылся.
Однако спустя короткое время, после приезда полиции, собака вдруг появилась. Вероятно, испугавшись уголовной ответственности за кражу собаки, ее просто подкинули обратно вместе со всеми документами.
Счастливый Бруно воссоединился с хозяйкой. А правоохранители продолжают расследование, чтобы вычислить похитителя собаки.
В апреле этого года полицейские спасли таксу по имени Степа. Бедное животное вместе с машиной похитили угонщики.
ИСТОЧНИК KP.RU