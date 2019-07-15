2019-07-15T12:28:28+03:00
Происшествия

Безработный петербуржец забыл в метро сумку с 6 миллионами рублей

Сумку пассажиру вернули через пять минут, но уже без денег
Лилия КОЗЛОВА
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Безработный петербуржец забыл в метро сумку с 6 миллионами рублейБезработный петербуржец забыл в метро сумку с 6 миллионами рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Петербурга лишился шести миллионов рублей за одно мгновение. Безработный 44-летний мужчина ехал вечером в субботу, 13 июля, в метро, прижимая к себе сумку, набитую деньгами. Зазевавшись, выскочил на нужной ему станции, однако не сразу заметил, что «чемоданчик» с купюрами оставил на сиденье в вагоне.

- Рассеянный и безработный житель Пороховых оставил сумку в вагоне подземки в 19:45 в субботу, выйдя на станции «Площадь Александра Невского-2». Через 20 минут он спохватился и начал звонить в полицию, чтобы сообщить о потере, - пишут АН «Оперативное прикрытие».

На другом конце «провода» мужчину обрадовали: сумка нашлась. Когда безработный вышел на своей остановке, пассажиры заметили оставленный предмет и буквально уже через пять минут передали его дежурной по станции метро «Спасская».

Только было обрадовавшийся мужчина, быстро расстроился: в сумке денег уже не было, только документы. Полиция метро просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто же взял деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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