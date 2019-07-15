2019-07-15T12:55:23+03:00
Звезды

Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации» в Петербурге

Действовать организация прекратит со следующего года
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Сокуров собирается закрыть фонд поддержки для молодых режиссеров в ПетербургеАлександр Сокуров собирается закрыть фонд поддержки для молодых режиссеров в ПетербургеФото: Александр ГЛУЗ
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Российский режиссер Александр Сокуров, автор картин «Дни затмения» и «Молох», собирается закрыть свой фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» в Петербурге, который с 2013 года помогал молодым авторам делать первые шаги в киноискусстве. Причины закрытия – общие внешние обстоятельства. По словам режиссера, существовать фонду мешают недружелюбное и агрессивное отношение к нему Минкульта.

- Причин, почему сейчас закрывается фонд, я, к сожалению, сейчас сказать не могу. У нас не было никаких контактов, я даже не могу представить себе повод. И влиять на открытие или закрытие фонда, конечно, Минкультуры не может, - передает слова помощницы Александра Сокурова газета «Петербургский дневник».

Напомним, что зимой прошлого года в помещениях фонда прошли обыски полиции и ФСБ после заявления бывшего работника о возможных противоправных действиях. Но правоохранители ничего незаконного или подозрительного не нашли.

Благодаря фонду «Пример интонации» на большие экраны вышли семь фильмов, в том числе обласканный в Каннах в 2017 году «Теснота» молодого режиссера Кантемира Балагова. Все картины фонда участвовали на международных фестивалях и получали призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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