Подготовка ко Дню ВМФ перекроет движение в Петербурге до конца июля

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-15T13:20:42+03:00

На время подготовки к параду ко дню ВМФ в Петербурге ограничат движение транспорта Фото: Олег ЗОЛОТО

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На время подготовки к параду в честь Дня Военно-морского флота России в Петербурге 2019 года движение по городу будет ограничено. Из-за репетиций, о время которых мощные корабли будут проходить по Неве, разведут мосты и перекроют часть набережных. Автомобилистов могут ожидать пробки.

- 28 июля в акватории Невы состоится праздничный парад. Для обеспечения подготовки и проведения парада будет изменен график разводки мостов. Так, в ночь на 16,17, 19, 20, 22, 26 и 29 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены дольше – до 6 часов утра, - сообщили в «Мостотресте».

Также 21 и 25 июля эти же мосты будут разводить днем с 11:00 до 12:15. Ну, а в сам праздничный день, 28 июля, для проведения Главного военно-морского парада будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты с 10:30 до 12:15.

Кроме того, 16 и 19 июля с 19:30 до 22:00 закроется движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади и по Английской набережной на участке от Сенатской площади до Благовещенского моста.

Однако в день самого праздника, пока из-за парада будут разведены мосты, с 10:00 до 14:00 проезд по ЗСД будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU