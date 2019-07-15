2019-07-15T13:58:25+03:00
Общество

Петербуржца оштрафовали за оскорбление судебного пристава в WhatsApp

Обидные сообщения рассмотрели на судебном заседании
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец заплатит штраф за оскорбление судебного пристава в WhatsAppПетербуржец заплатит штраф за оскорбление судебного пристава в WhatsAppФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Петербурге местный 44-летний житель оштрафован за оскорбление судебного пристава через WhatsApp. Мужчина не сдержался и позволил себе написать нелицеприятные сообщения через мессенджер. Женщина-исполнитель такого отношения к себе не стерпела и обратилась в суд, чтобы наказать обидчика. Административное дело рассматривалось мировым судьей судебного участка в Выборгском районе.

- По данным суда, ранним утром 44-летний мужчина со своего номера телефона написал судебному приставу-исполнителю сообщение, содержащее слова, унизившие честь и достоинство сотрудницы федеральной службы, - сообщили в управлении ФССП по Петербургу.

Во время судебного заседания по делу, были предъявлены и доказательства: копии скриншотов переписки. Несдержанного мужчину признали виновным.

Точный размер назначенного штрафа в УФССП не уточнили. Однако известно, что за оскорбление человека виновному грозит наказание от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Напомним, то в марте 2019 года в силу вступил закон об «оскорблении власти». И уже в апреле появился первый осужденный – 33-лений житель города Малая Вишера Новгородской области Юрий Картыжев. Мужчина поплатился за два поста в соцсети с матерным оскорблением в адрес главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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