На улице Верности иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево
Серьезное ДТП произошло днем 15 июля в Калининском районе Санкт-Петербурга. Около 13:00 на перекрестке улицу Верности и Гражданского проспекта белый «Киа Рио» вылетел на тротуар и врезался в дерево.
- «Лада Ларгус» на развороте не пропустил «Рио». Пассажир «Киа» погиб, - сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
Неизвестно, было столкновение между машинами, или водитель «Киа Рио» инстинктивно дернул руль, но машина вылетела на тротуар, чуть не снесла автобусную остановку и врезалась в древо. Удар был сильным - переднюю часть легковушки просто расплющило.
- В результате аварии погиб 19-летний пассажир «Киа Рио», водитель и второй пассажир в тяжелом состоянии, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
На место ДТП срочно прибыли медики, которые оказывают помощь пострадавшим, спасатели и полиция.
В причинах и обстоятельствах смертельной аварии будут разбираться дознаватели ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU