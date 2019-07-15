2019-07-15T14:18:19+03:00
Происшествия

На улице Верности иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево

Очевидцы аварии сообщают об одном погибшем и нескольких пострадавших
Петр КИБЕР
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На перекрестке улицы Верности и Гражданского проспекта произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке улицы Верности и Гражданского проспекта произошло смертельное ДТП. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло днем 15 июля в Калининском районе Санкт-Петербурга. Около 13:00 на перекрестке улицу Верности и Гражданского проспекта белый «Киа Рио» вылетел на тротуар и врезался в дерево.

- «Лада Ларгус» на развороте не пропустил «Рио». Пассажир «Киа» погиб, - сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

Неизвестно, было столкновение между машинами, или водитель «Киа Рио» инстинктивно дернул руль, но машина вылетела на тротуар, чуть не снесла автобусную остановку и врезалась в древо. Удар был сильным - переднюю часть легковушки просто расплющило.

- В результате аварии погиб 19-летний пассажир «Киа Рио», водитель и второй пассажир в тяжелом состоянии, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На место ДТП срочно прибыли медики, которые оказывают помощь пострадавшим, спасатели и полиция.

В причинах и обстоятельствах смертельной аварии будут разбираться дознаватели ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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